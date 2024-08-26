Клуб Серии А «Наполи» заплатит 30 миллионов евро за полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Скотта Мактоминая. Такой новостью делится ВВС.

По информации источника, итальянский и английский клубы уже согласовали будущую сделку. Осталось лишь согласовать личные условия с самим игроком и убедить его присоединиться к «Наполи».

Напомним, что «Наполи» с этого лета возглавляет известный итальянский тренер Антонио Конте. Мактоминаю 27 лет, один из лидеров сборной Шотландии является воспитанником клубной академии «МЮ». Ни разу в карьере он ещё не покидал систему «красных дьяволов».