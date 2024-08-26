Центральный полузащитник Мэттью О’Райли стал игроком английского «Брайтона». Новичок из «Селтика» подписал контракт сроком на пять лет. А портал Transfermarkt оценивает свежий переход в 30,75 млн евро.

О’Райли – 23-летний игрок национальной сборной Дании. Его основное амплуа – центральный полузащитник, но может смещаться он ниже в опорную зону, а может подняться и выше на позицию плеймейкера. Является воспитанником академии лондонского «Фулхэма». В «Селтике» футболист провёл два последних года карьеры.

«Брайтон» - один из лидеров Премьер-лиги по итогу двух туров, у клуба шесть очков.