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Тренер «Ливерпуля» не удивился такому уверенному старту

26 Августа 2024 • 17:15 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Брентфорд

После того, как эпоха Юргена Клоппа завершилась, в «Ливерпуль» перешел Арне Слот.

К тренеру сразу стали относиться неоднозначно. В его победном списке только два титула с «Фейеноордом». Несмотря на критическое отношение, специалисту пока удается доказывать делом. На старте чемпионата команда переиграла со счетом 2:0 «Ипсвич Таун» и с таким же результатом «Брентфорд». Как подчеркнул наставник из Нидерландов, такому результату удивляться не стоит, ведь он возглавил команду где привыкли, решать самые серьезные задачи.

«Мы стараемся многое, очень, очень многое сохранить практически неизменным. Для меня не удивительно, что эта команда так играет – и для вас это вообще не должно быть сюрпризом, потому что вы видели, как они играли подобным образом много раз в прошлом сезоне», - приводит слова тренера официальный сайт английского клуба.

Стоит отметить, что первые два тура без потерь смогли пройти кроме «Ливерпуля» футболисты «Арсенала», «Брайтона» и «Манчестер Сити». Без пропущенных голов только мерсисайдцы и «канониры».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот

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