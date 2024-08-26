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Мамардашвили пополнил ряды «Ливерпуля» слухи

26 Августа 2024 • 14:47 Комментировать

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили пополнил ряды «Ливерпуля», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сегодня, 26 августа, грузинский вратарь пройдёт медицинский осмотр, после чего будет подписано соглашение на сумму 35 миллионов евро с опцией процента от будущей перепродажи, однако он присоединится к «мерсисайдцам» в июле 2025 года. В этом сезоне он останется в «Валенсии».

Напомним, что после удачного для себя чемпионата Европы в Германии 23-летний Мамардашвили стал самым дорогим вратарём по версии портала Transfermarkt. Он оценивается в 45 миллионов евро. 

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