Мадуэке, Палмер и Холанн – в символической сборной 2-го тура АПЛ по версии WhoScored

25 августа завершились все матчи второго тура Английской премьер-лиги. Статистический портал WhoScored, ставший авторитетным у футбольных специалистов, назвал свой состав лучших игроков прошедшего тура.
Вратарь: Райя «Арсенал»
Защитники: Порро, Ромеро – оба «Тоттенхэм», Килман «Вест Хэм», Робинсон «Фулхэм»
Полузащитники: Мадуэке, Палмер – оба «Челси», де Брёйне «Манчестер Сити», Луис Диас «Ливерпуль»
Нападающие: Холанн «Манчестер Сити», Сон «Тоттенхэм».
Посмотреть на расписание матчей и турнирную таблицу АПЛ можно на этой странице.
Мареска вошёл в историю АПЛ благодаря разгромной победе над «Вулверхэмптоном»
«Ливерпуль» с Ван Дейком в составе не проигрывает 98 из 100 матчей на «Энфилде» в АПЛ
Бан пользователя