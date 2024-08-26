Мадуэке, Палмер и Холанн – в символической сборной 2-го тура АПЛ по версии WhoScored

25 августа завершились все матчи второго тура Английской премьер-лиги. Статистический портал WhoScored, ставший авторитетным у футбольных специалистов, назвал свой состав лучших игроков прошедшего тура.

Вратарь: Райя «Арсенал»

Защитники: Порро, Ромеро – оба «Тоттенхэм», Килман «Вест Хэм», Робинсон «Фулхэм»

Полузащитники: Мадуэке, Палмер – оба «Челси», де Брёйне «Манчестер Сити», Луис Диас «Ливерпуль»

Нападающие: Холанн «Манчестер Сити», Сон «Тоттенхэм».

Посмотреть на расписание матчей и турнирную таблицу АПЛ можно на этой странице.

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