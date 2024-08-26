«Ливерпуль» хочет купить полузащитника «Манчестер Сити»

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного рынка.

Согласно информации портала Todofichajes, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». «Горожане» готовы расстаться с португальцем, если за него заплатят порядка 40 миллионов евро. Контракт Матеуса с чемпионом Премьер-лиги рассчитан до конца июня 2028 года.

В «Манчестер Сити» Нунес перешел в прошлом году. В сезоне-2023/2024 полузащитник принял участие в 17 поединках чемпионата Англии и отметился двумя результативными передачами.