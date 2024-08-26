Опубликованы рейтинги игроков «Манчестер Юнайтед» в EA FC 25

Начало нового сезона означает, что приближается новый выпуск футбольного симулятора EA FC — EA FC 25.

После ребрендинга от ФИФА в прошлом году, новая футбольная франшиза должна появиться на полках магазинов 27 сентября 2024 года.

Пока что были раскрыты только семь игроков: Энтони, Расмус Хёйлунн, Кобби Майну, Джошуа Зиркзе, Алехандро Гарначо, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш получили свои рейтинги. Рейтинги варьируются от 77 до 87, при этом Энтони и Майну получили 77, Хейлунд — 78, а новичок Зиркзее и Гарначо — 79. Затем следует Рашфорд с 81 и, наконец, капитан клуба Фернандеш с 87.

Главный вывод здесь в том, что у «Манчестер Юнайтед» нет ни одного нападающего с рейтингом выше 80, а это подтверждает опасения Роя Кина по поводу отсутствия результативного бомбардира в составе по ходу сезона.

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