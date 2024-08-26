Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался об экс-наставнике команды Юргене Клоппе. Немецкий специалист покинул команду в конце прошлого сезона.
«Период Клоппа в «Ливерпуле» был невероятным. Но работа с новым тренерским штабом также доставляет удовольствие. Конечно, мы все помним о Клоппе, это было классное время, но оно уже в прошлом», - передает слова нидерландского защитника BBC.
Напомним, что после ухода Клоппа пост главного тренера мерсисайдского коллектива занял нидерландец Арне Слот. Под его руководством «красные» стартовали в Премьер-лиге с двух побед.
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