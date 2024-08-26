«Трент выглядел несчастным, а Слот наслаждался победой на «Энфилде»: о чём пишут мировые СМИ после прошедших туров

Завершились матчи с участием грандов в своих чемпионатах. На утро 26 августа, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вниманию читателей о чём пишут мировые СМИ после прошедших туров.

18-летний Эндрик смог забить важный и дебютный гол за «Реал» во втором туре против «Вальядолида». «Сливочные» уверенно победили со счётом 3:0, для Эндрика гол придаст уверенности по дистанции.

Мадридское издание AS озаглавила номер так: «Этот юноша феноменален». Mundo Deportivo поместило фото Эндрика на обложку, на нём футболист поднял руки вверх, а ниже подписано: «Сантьго Бернабеу поощряет Эндрика».

А в Англии The Telegraph на первую страницу поместило фото Чуквунонсо Мадуэке, который оформил хет-трик за 14 минут в победном матче «Челси» с «Вулвз». А подпись такая: «Санчо в шоке». Вероятно, англичанин не рассчитывал на борьбу в основе, а хотел прийти и сразу заиграть. The Guardian обратили внимание на поведение Трента Александра-Арнольда. В победном матче «Ливерпуля» с «Брентфордом» (2:0) он был заменён. Футболист был расстроен, сидя на скамейке запасных, но Арне Слот во время матча подсел к нему и что-то сказал. А заголовок такой: «Трент выглядел несчастным, а Слот наслаждался победой на «Энфилде».