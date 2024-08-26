Мареска: «В «Челси» не стоит задача выхода в Лигу чемпионов»

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска заявил, что перед ним не стоит задача вывести команду в следующий сезон Лиги чемпионов УЕФА.

«В клубе никто не говорил, что мы должны бороться за место в Лиге чемпионов. Меня попросили, чтобы я улучшил команду и игру футболистов», - передает слова главного тренера Sky Sports в социальных сетях.

Напомним, что Мареска занял пост рулевого «пенсионеров» этим летом. Его предыдущим местом работы был «Лестер».

В первом туре Премьер-лиги «Челси» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (0:2), а затем на выезде разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 6:2.