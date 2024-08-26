«Манчестер Сити» никто так просто не отдаст титул АПЛ: с кем будут сражаться «горожане» за победу в чемпионате

Совсем недавно стартовали долгожданные клубные чемпионаты. Каждый из всех топовых европейских первенств интересен по-своему. Но мы сегодня хотели бы остановиться на одной из самых интересных, а по моему скромному мнению, и вовсе самой интересной лиге мира – АПЛ. Сможет ли «Манчестер Сити» защитить свой титул, и вообще, всё ли так однозначно в этом сезоне?

«Манчестер Сити» – фаворит

Давайте для начала обсудим расклады в гонке за титул. Против мы или же за, «Манчестер Сити» остаётся главным фаворитом в борьбе за трофей. Перед началом сезона уже по традиции последних лет суперкомпьютер Opta делает прогноз на итоговые позиции турнирной таблицы. И, кстати говоря, зачастую компьютер оказывается прав. Так вот в АПЛ Opta считает «Манчестер Сити» явным, можно даже сказать, безальтернативным фаворитом. Победу «горожан» в АПЛ оценивают в целых 82 процента.

В целом спорить с компьютером достаточно сложно. Сейчас состав «Ман Сити» настолько сбалансирован и крепок, что даже в самой сильной и сложной лиге мира им не найти соперника на длительной дистанции. Сейчас коллектив Гвардиолы – это команда фактически без слабых мест. На воротах опытный Эдерсон, в центре защиты топовые Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Более того, на этой же позиции есть Мануэль Аканджи и Натаниэл Аке. Справа в защите разрывает фланги нестареющий Кайл Уокер. Британец даст фору любому молодому защитнику: несмотря на возраст, физические кондиции Кайла просто фантастические.

С полузащитой у «горожан» тоже нет никаких проблем. Здесь у Гвардиолы максимально широкий выбор ротации состава и возможностей изменять стиль игры в зависимости от ситуации и от задач. Центр поля надёжно закрывает Родри. Когда речь заходит о чистильщике, то Родри сейчас нет равных не только среди испанцев, но и во всём мировом футболе. Не зря многие специалисты вообще считают Родри сильнейшим футболистом мира и рассчитывают на то, что именно испанец в конце этого года станет обладателем «Золотого мяча». Также в составе «Сити» Матео Ковачич, Джек Грилиш, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва и Фил Фоден. Все они по факту являются полузащитниками. Каждый из них мог бы быть лидером в любом европейском клубе. Безусловно, разнообразие, которым Гвардиола может удивлять своих соперников, просто поражает. Есть ощущение, что оно просто бескрайнее, учитывая такую глубину состава. Можно сказать, что у Пепа в руках колода карт, которая полностью состоит из козырей, и как её ни тасуй – всё равно получится хорошо.

В нападении у «Сити» тоже нет слабых мест. Чего только стоит Эрлинг Холланд, который уже забил в первом матче этого сезона, а во втором и вовсе сделал хет-трик. Вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата, пока остаётся открытым. Но есть ощущение, что нам не придётся ждать конца чемпионата для того, чтобы этот вопрос закрылся. Холланд показывает, что он в прекрасной форме. Ему в помощь в атаке есть быстрый Жереми Доку, который готов взрывать оборону соперников на фланге.

Конкуренты не дремлют

А что же в стане тех, кто хочет сместить «Сити» с трона АПЛ в этом сезоне? Мы уже привыкли, что последнее время главным конкурентом «Манчестер Сити» является «Ливерпуль». Во-первых, «красные» практически в каждом сезоне занимают высокие места и напрягают «Сити» до самого конца чемпионата. Во-вторых, именно «Ливерпуль» стал тем единственным клубом, который смог прервать гегемонию команды из Манчестера.

Но есть одна тонкость, которая ставит противостояние в этом сезоне под сомнение. Мы уже привыкли, что «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» – это ещё и дуэль между Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Но в этом сезоне мы уже не увидим эмоционального наставника в кепке и очках на бровке. Сейчас «Ливерпуль» возглавляет Арне Слот. На него возлагаются огромные надежды и, соответственно, большая ответственность. От голландского специалиста, действительно, ждут очень многого. Но здесь стоит учесть, что «Ливерпуль» – это первый клуб такого масштаба в карьере Слота. Сможет ли он справиться с таким давлением уже в первом сезоне? Это большой вопрос. В любом случае надеемся, что у Слота всё получится, и желаем ему удачи. Состав у «Ливерпуля» по-прежнему сильный. Но, конечно, сразу же тягаться с «Сити» и с Гвардиолой – это задача не из лёгких.

А что способен предложить «Арсенал», который в прошлом сезоне имел реальные шансы стать чемпионом? Команда Микеля Артеты не стала хуже, а скорее даже усилилась. Уже в прошлом сезоне стало ясно, что команда и тренер сработались. Коллектив стал понимать наставника и его требования, а это, в свою очередь, приводит к положительным результатам. «Арсенал» остаётся таким же сыгранным и готовым бороться за самые высокие места.

Также не стоит списывать со счетов и другие топ-клубы АПЛ. Тот же «Манчестер Юнайтед», кажется, стал нащупывать свою игру. Тен Хаг к тому же будет запредельно мотивирован в этом сезоне, поскольку у него и его команды фактически остаётся последний шанс доказать, что они не зря носят футболки «красных дьяволов». Многого можно ждать и от «Челси». Когда же должны стрельнуть те, на кого было потрачены миллиарды? Поэтому в любом случае нас ждёт максимально крутой сезон в английском футболе.

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Что там у букмекеров?

Зачастую, говоря о фаворитах в каких-либо исходах, мы обращаемся к букмекерским котировкам. В этот раз сделаем то же самое. Думаете, «Ман Сити» – непоколебимый фаворит АПЛ? А вот и нет. На победу «горожан» в английском чемпионате можно поставить за коэффициент 2.18. Да, они являются главными фаворитами, но отрыв от преследователей не такой огромный. Например, «Арсенал», который оказался вторым в этом списке, можно взять за 2.64. А вот на другие команды кэфы уже гораздо выше: на «Ливерпуль» больше 6, а на «МЮ», «Тоттенхэм» и «Челси» вовсе больше 25. Таким образом, букмекеры рассчитывают, что именно банды Гвардиолы и Артеты будут жёстко сражаться в борьбе за трофей, и в достаточно равной борьбе кто-то выйдет из этой схватки победителем.

А вот что касается лучшего бомбардира чемпионата Англии, то тут для букмекеров уже все понятно. На Эрлинга Холланда дают всего лишь 1.4, а это значит, что эксперты практически не сомневаются в том, что норвежский гений снова окажется с золотой бутсой в руках. Дальше в списке расположились Мохаммед Салах, Олли Уоткинс, Александр Исаак и Сон Хын Мин. Но пока складывается ощущение, что их добавили чисто для вида. Ведь коэффициент на каждого из них больше 10, а то и 20. Но ведь бывает, что и такие чудеса случаются, поэтому пока что рано списывать всех со счетов.

Николай Алексеев