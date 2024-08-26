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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут совершить громкий обмен

26 Августа 2024 • 10:19 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» заинтересовался одним из атакующих футболистов «Манчестер Юнайтед». Речь идет о вингере Джедоне Санчо. Об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

«Пенсионеры» хотят предложить «красным дьяволам» обмен. «Челси» рассчитывает подписать Санчо, а на «Олд Траффорд» отправить Рахима Стерлинга. При этом есть загвоздка с высокой заработной платой Джедона. Лондонцы подпишут игрока только в том случае, если он согласится на понижение оклада.

Санчо связан трудовыми обязательствами с манкунианцами до середины 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
26 Августа 2024 в 10:54
Бред какой то...если это правда, то руководству МЮ прямая дорога в психушку
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