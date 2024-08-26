Ван Дейк высказался об истекающем контракте с «Ливерпулем»

«Я сейчас просто хочу провести успешный сезон. Собираюсь играть на самом высоком уровне. Я хочу быть важным членом команды. Будет видно, что произойдет в следующем году. Я спокоен по поводу своего контракта. Все мои мысли о сезоне. Надеюсь, он будет для нас успешным», - передает слова нидерландского футболиста Mirror.