Ван Дейк высказался об истекающем контракте с «Ливерпулем»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался относительно истекающего контракта с мерсисайдским грандом. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
«Я сейчас просто хочу провести успешный сезон. Собираюсь играть на самом высоком уровне. Я хочу быть важным членом команды. Будет видно, что произойдет в следующем году. Я спокоен по поводу своего контракта. Все мои мысли о сезоне. Надеюсь, он будет для нас успешным», - передает слова нидерландского футболиста Mirror.
Напомним, что ван Дейк защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года. До этого он поиграл за «Саутгемптон» и «Селтик».
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