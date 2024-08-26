Кепа переходит из «Челси» в новый клуб АПЛ

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в другом английском клубе - «Борнмуте». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как информирует источник, арендное соглашение до лета 2025 года уже согласовано. Сторонам осталось уладить последние детали сделки. Если все пройдет успешно, то сегодня, 26 августа, Аррисабалага пройдет медобследование в новом клубе.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 испанский голкипер выступал на правах аренды в мадридском «Реале». 29-летний вратарь принял участие в 14 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил девять мячей.