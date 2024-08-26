Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён

В рамках второго тура чемпионата Англии «Ливерпуль» встречался с «Брентфордом». Мерсисайдцы одержали победу со счетом 2:0.

Как сообщает Opta Sport, этот результат позволил главному тренеру «красных» Арне Слоту войти в историю клуба. Нидерландский специалист стал первым наставником «Ливерпуля», который победил в двух дебютных поединках во главе команды в рамках АПЛ.

Напомним, что Слот занял пост рулевого английского гранда этим летом. Нидерландец сменил в команде звездного немецкого тренера Юргена Клоппа. До перехода в «Ливерпуль» Арне руководил роттердамским «Фейеноордом».