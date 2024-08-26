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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голевая пища Холанна, почин Эндрика, скромность Миранчука

26 Августа 2024 • 10:30 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Вальядолид

«Манчестер Юнайтед» скучно без сенсаций

В Английской премьер-лиге привычная топовая тройка идёт ровно – все побеждают, проблем не испытывают. «Арсенал» и «Ливерпуль» сделали как в первом туре – снова выиграли по 2:0. У «Астон Виллы» и «Брентфорда» соответственно. «Манчестер Сити» открыл счёт пропущенным голам, зато забил «Ипсвичу» четыре. У Холанна – хет-трик, у Гюндогана –второй дебют за «Сити» (после возращения из «Барселоны»), у Салаха – гол, у Габи Жезуса – очередная травма (не играл).

«Брайтон» тоже очки не терял ещё. Чайки» выгрызли победу над «Манчестер Юнайтед» голом Жоао Педро на 90+5-й минуте. До этого «красных дьяволов» огорчил ещё Уэлбек – прописал гол в ворота бывшей команды. 2:1 там. «Тоттенхэм» полакомился «ирисками» из «Эвертона» – 4:0, а «Челси» грохнул со счётом 6:2 «Вулверхэмптон». Хет-трик по голам у Мадуэке, хет-трик по ассистам плюс гол у Палмера, 1+1 у Джексона, и ещё Жоау Фелиш распечатался за новый старый клуб.

Примера заждалась голов Мбаппе

Каков мадридский «Реал»? А то в первом туре он сыграл вничью, и сразу пошёл накат в прессе, что чемпион в Испании сменится. «Сливочные» разгромили «Вальядолид» 3:0, хотя долгое время 1:0 было. Мбаппе в Ла Лиге ещё не забивал, а вот Эндрик теперь может похвастаться таким достижением. «Барселона» переборола «Атлетик» из Бильбао – 2:1. Голы у молодости (Ямаля) и опыта (Левандовски). Лидера в таблице два – «Сельта» и «Барселона». Четвёртая команда прошлого сезона разгромила третью – мадридский «Атлетико» преподал урок «Жироне». 3:0. Гризманн не забыл забить и сделать голевой пас.

В Серии A дела у больших команд идут по-разному. Если «Интер» дежурно справился с «Лечче», то «Милан» пал жертвой «Пармы». «Ювентус» опять сыграет в понедельник – с «Вероной». Если кто победит, единолично возглавит таблицу. «Аталанта» без Миранчука проиграла «Торино». Сам Алексей дебютировал за «Атланту Юнайтед» в МЛС – вышел на замену, а его команда потерпела поражение 0:2 от «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Байер» как «Байер», Франция без россиян на поле

В Бундеслиге состоялся только первый тур. «Байер» и «Бавария» не обошлись без приключений. Тот и другая вырвали победы на выезде 3:2. Ну или 2:3, если кто-то пунктуален и всегда смотрит от хозяев. За мюнхенцев победный гол забил Гнабри на 82-й минуте, а за леверкузенцев – Вирц аж на 90+11-й, сразу же реабилитировавшись за нереализованный пенальти. «Бавария» одолела «Хайденхайм», «Байер» – мёнхенгладбахскую «Боруссию». Другая «Боруссия» – дортмундская – дожала «Айнтрахт» из Франкфурта благодаря дублю появившегося на замену Байно-Гиттенса.

В Лиге 1 от «ПСЖ» по очкам (но не по разнице мячей) не отстают «Лилль», «Монако» и «Ланс». Парижане поиздевались над «Монпелье» – 6:0. Матвей Сафонов наблюдал за этим действом со скамейки. «Монако» без травмированного Головина успешно съездил в гости к «Лиону», где монегаски отметились двумя безответными мячами. Идентичную победу взял «Гавр» над «Сент-Этьеном» – Далер Кузяев весь матч пробыл в запасе.

Кирилл Иванцов

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