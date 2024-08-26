​Чешский футболист «Вест Хэма» спас болельщика во время матча

«Вест Хэм» обыграл во втором туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас», забив тому два безответных мяча. Первый из них записал на свой счёт Томаш Соучек, который при этом успел совершить геройский поступок.

Он увидел, как подающего мячи мальчика придавило рекламным щитом, упавшим вследствие бурного празднования мяча со стороны гостевого сектора «Вест Хэма». Не медля ни секунды, Соучек подбежал к пострадавшему и помог ему высвободиться.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэму» предстоит сразиться с «Манчестер Сити», это случится в последний день августа - 31 числа.