Мареска вошёл в историю АПЛ благодаря разгромной победе над «Вулверхэмптоном»

Лондонский «Челси» одержал сокрушительную победу над «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги. Команда под руководством Энцо Марески победила «волков» со счётом 6:2.

Главный тренер «синих» вошёл в историю Премьер-лиги. Он стал первым тренером в истории лиги, команда которого забила шесть мячей в дебютной выездной игре.

Для «Челси» эта победа стала первой в сезоне, в первом туре лондонцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В матче против «Вулвз» в команде победителей хет-трик за 14 минут оформил нападающий Нони Мадуэке.

«Челси» набрал три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В третьем туре «синие» сыграют на своём поле против «Кристал Пэласа». Встреча состоится 1 сентября, на «Стэмфорд Бридж».

Мадуэке: «Этот хет-трик многое значит»