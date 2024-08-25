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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мареска вошёл в историю АПЛ благодаря разгромной победе над «Вулверхэмптоном»

25 Августа 2024 • 23:30 Комментировать

Лондонский «Челси» одержал сокрушительную победу над «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги. Команда под руководством Энцо Марески победила «волков» со счётом 6:2.

Главный тренер «синих» вошёл в историю Премьер-лиги. Он стал первым тренером в истории лиги, команда которого забила шесть мячей в дебютной выездной игре.

Для «Челси» эта победа стала первой в сезоне, в первом туре лондонцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В матче против «Вулвз» в команде победителей хет-трик за 14 минут оформил нападающий Нони Мадуэке.

«Челси» набрал три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В третьем туре «синие» сыграют на своём поле против «Кристал Пэласа». Встреча состоится 1 сентября, на «Стэмфорд Бридж».

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