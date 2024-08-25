«Ливерпуль» с Ван Дейком в составе выиграл 98 из 100 матчей на «Энфилде» в АПЛ

«Ливерпуль» одержал вторую победу в сезоне-2024/25, обыграв на своём поле «Брентфорд».

Интересно, что новость посвящена не авторам голов: Луису Диасу и Мохамеду Салаху, а Виргилу Ван Дейку. Дело в том, что защитник «красных» провёл 100-й матч на «Энфилде» в рамках АПЛ. При этом, команда одерживала победу 98 раз и всего лишь два раза проиграла. Сумасшедший показатель.

Ван Дейк стал игроком английского клуба зимой 2018 года, он перешёл из «Саутгемптона» за 85 млн евро. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 млн евро.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» создал массу моментов и разобрался с «Брентфордом»