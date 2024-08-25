​Энтони Гордон: «Мы стабильны»

В английском чемпионате прошли матчи второго тура, «Ньюкасл» съездил в Борнмут, но не сумел там переиграть соперника - матч закончился со счётом 1:1. Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон прокомментировал итоги матча, он считает, что для его команды было важно не проиграть в прошедшем матче. В интервью BBC он пояснил, почему:

- Сюда очень непросто приезжать и играть. Для нас было важно не проиграть и продемонстрировать стабильность. Во втором тайме пришлось адаптироваться, соперник очень хорош в воздушных дуэлях, - заявил игрок «Ньюкасла».

В следующем туре «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Тоттенхэмом».