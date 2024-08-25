«Ливерпуль» создал массу моментов и разобрался с «Брентфордом»

Победно начавшие сезон «Ливерпуль» и «Брентфорд» встретились во втором туре Премьер-лиги. В стартовом отрезке Ибраима Конате выиграл верх в своей штрафной площади, когда Матиас Йенсен подал угловой слева, и запустил голевую атаку «Ливерпуля». Мохамед Салах затем не дал сопернику перехватить мяч, а Диогу Жота отправил в прорыв Луиса Диаса, с левой стороны выбравшегося один на один с Марком Флеккеном и поразившим сетку ворот гостей - 1:0. Трент Александер-Арнольд со штрафного удара подкинул кручёный мяч над стенкой и не попал в левую девятку. Брайн Мбеумо подал штрафной удар «Брентфорда» с левого полуфланга, и Кристиан Норгор слегка пробил головой с линии вратарской - мяч не попал в правый угол. Жота пробивал через себя, а точнее, делал навесную передачу к левому углу вратарской, оттуда головой пробил Эндрю Робертсон, а голкипер перевёл мяч на угловой. Пробивал Мбеумо из зоны правого инсайда, а отскок от Ибраима Конате едва не привёл мяч в ближний угол ворот хозяев. Угловой «Ливерпуля» на левом фланге - Эндрю Робертсон попал в ближнюю штангу. Пробивал из района 11-метрововой отметки Луис Диас, мяч лете в правый нижний угол, но Флеккен выцедил его на угловой. Луис Диас голевую передачу сделал в зону правого инсайда, там Мохамед Салахх вывалился один на один с Марком Флеккеном и идеально пробросил мяч мимо вратаря соперника в левый угол. На 70-й минуте ворота «Брентфорда» едва не поразил Коди Гакпо, который ударил с левого фланга, и мяч после отскока от Натана Коллинза угодил в верхнюю планку.

«Ливерпуль» уверенно победил и лидирует вместе с «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Брайтоном».