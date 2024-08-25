​Тавернье: «Мы смогли быстро ответить на их гол»

В английском чемпионате прошли матчи второго тура, «Ньюкасл» съездил в Борнмут, но не сумел там переиграть соперника - матч закончился со счётом 1:1. Итоги матча прокомментировал Маркус Тавернье - автор гола со стороны «Борнмута». Он считает, что его команда не смутилась после пропущенного гола, что и стало залогом успеха.

- Первый тайм мы были на высоте. Когда они забили гол, мы тут же ответили. Но надо отметить и игру нашего вратаря Нету - без него мы не взяли бы сегодня даже очко, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Борнмут» сыграет с «Эвертоном».