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​Тавернье: «Мы смогли быстро ответить на их гол»

25 Августа 2024 • 20:17 Комментировать

В английском чемпионате прошли матчи второго тура, «Ньюкасл» съездил в Борнмут, но не сумел там переиграть соперника - матч закончился со счётом 1:1. Итоги матча прокомментировал Маркус Тавернье - автор гола со стороны «Борнмута». Он считает, что его команда не смутилась после пропущенного гола, что и стало залогом успеха.

- Первый тайм мы были на высоте. Когда они забили гол, мы тут же ответили. Но надо отметить и игру нашего вратаря Нету - без него мы не взяли бы сегодня даже очко, - цитирует слова игрока BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Борнмут» сыграет  с «Эвертоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Борнмут Маркус Тавернье
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