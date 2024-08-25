​Эдди Хау: «Первые 15 минут были хороши, потом утратили контроль»

В английском чемпионате прошли матчи второго тура, «Ньюкасл» съездил в Борнмут, но не сумел там переиграть соперника - матч закончился со счётом 1:1. Наставник «сорок» Эдди Хау посетовал на то, что его подопечные быстро утратили контроль над нитями игры.

- Мы хорошо начали матч, первые 15 минут были отличными, но потом постепенно утратили контроль над игрой. Замены помогли улучшить ситуацию, но затем в дело вступил их голкипер - он здорово сыграл в некоторых эпизодах. В целом, я доволен очком, заработанным на выезде, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет с «Тоттенхэмом».