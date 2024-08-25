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​Луис Диас проводит сотый матч за «Ливерпуль»

25 Августа 2024 • 19:28 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Брентфорд
1 1.23 X 7.30 2 11.50
2-й тайм

В Англии завершается второй тур английского чемпионата, «Ливерпуль» принимает дома «Брентфорд», и для колумбийского футболиста банды Арне Слота это юбилейный, сотый матч в составе «Ливерпуля» - с учётом всех турниров, конечно же. И именно ему удалось открыть счёт в матче, следить за которым можно по ссылке на наш сайт.

Напомним, что Луис Диас выступает за английский клуб с 2022 года, до этого ему удалось ярко показать себя в таких коллективах, как родные «Барранкилья», «Атлетико Хуниор» и португальский «Порту». С 2018 года привлекается также для выступлений за сборную Колумбии.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас

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ЛИВЕРПУЛЬ БРЕНТФОРД
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