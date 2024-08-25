​Луис Диас проводит сотый матч за «Ливерпуль»

В Англии завершается второй тур английского чемпионата, «Ливерпуль» принимает дома «Брентфорд», и для колумбийского футболиста банды Арне Слота это юбилейный, сотый матч в составе «Ливерпуля» - с учётом всех турниров, конечно же. И именно ему удалось открыть счёт в матче, следить за которым можно по ссылке на наш сайт.

Напомним, что Луис Диас выступает за английский клуб с 2022 года, до этого ему удалось ярко показать себя в таких коллективах, как родные «Барранкилья», «Атлетико Хуниор» и португальский «Порту». С 2018 года привлекается также для выступлений за сборную Колумбии.