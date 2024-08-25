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Мареска: «Хорошее выступление»

25 Августа 2024 • 19:19 Комментировать
Вулверхэмптон
2:6
Челси

Во втором туре английского чемпионата «Челси» обыграл на выезде «Вулверхэмптон», победив со счётом 6:2. Итальянский наставник Энцо Мареска доволен увиденным, ведь в предыдущем матче его команда потерпела поражение от «Манчестер Сити», а сейчас порадовала фанатов аж шестью голами.

- Я думаю, это хорошее выступление. Первый тайм был так себе, теряли мячи слишком легко. Во втором тайме было больше точности, мы не теряли мячи. Это было именно то, о чём я говорил с командой в перерыве, - цитирует слова Марески BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас».


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Евро-Футбол.Ру,
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