Мареска: «Хорошее выступление»

Во втором туре английского чемпионата «Челси» обыграл на выезде «Вулверхэмптон», победив со счётом 6:2. Итальянский наставник Энцо Мареска доволен увиденным, ведь в предыдущем матче его команда потерпела поражение от «Манчестер Сити», а сейчас порадовала фанатов аж шестью голами.

- Я думаю, это хорошее выступление. Первый тайм был так себе, теряли мячи слишком легко. Во втором тайме было больше точности, мы не теряли мячи. Это было именно то, о чём я говорил с командой в перерыве, - цитирует слова Марески BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас».