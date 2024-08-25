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​Мадуэке: «Этот хет-трик многое значит»

25 Августа 2024 • 18:31 Комментировать
Вулверхэмптон
2:6
Челси
окончен

Во втором туре английского чемпионата «Челси» обыграл на выезде «Вулверхэмптон», победив со счётом 6:2. Хет-трик в этой игре сделал Нони Мадуэке, который после игры охотно пообщался с журналистами.

-- Этот день многое значит для меня. Я стараюсь всегда ловить подходящий момент. Наша игровая  система позволяет подолгу удерживать мяч. Во второй половине игры мы контролировали события на поле. Первый гол был чуть везучим. Второй случился благодаря Коулу Палмеру, да и третий тоже, он сделал прекрасные передачи, после которых оставалось только положить мяч в сетку. Но ещё больше, чем хет-трику, я рад нашей победе в матче, - цитирует слова игрока BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
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