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Палмер с Мадуэке помогли «Челси» деклассировать оборону «Вулверхэмптона»

25 Августа 2024 • 18:06 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
2:6
Челси
окончен

Во втором туре Премьер-лиги «Челси» гостил у очень неприятного для себя соперника, «Вулверхэмптона». Уже на второй минуте после навеса с угла поля неудачно сыграл Матеус Кунья, продлив мяч на дальнюю штангу, где был совсем один Николас Джексон и вколотил снаряд уже в пустой угол ворот головой - 0:1. В середине тайма протащил мяч Раян Аит-Нури по центру к штрафной соперника и в борьбе с защитником отдал поперек на Кунью, который без сопротивления отправил снаряд в сетку в одно касание. Еще момент у «волков» - отличным пасом Марио Лемина нашел на фланге Мэтта Доэрти, который в касание прострелил в центр штрафной, но здесь Кунья пробил с ходу точно в перекладину. В контратаке зацепился за мяч на чужой половине поля Джексон и сбросил поперек на Коула Палмера, который с дальней дистанции эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера - 1:2. В ответ со штрафного подавал Аит-Нури на дальнюю штангу, где Тоти Гомеш выиграл верх и сбросил поперек на Йоргена Ларсена, а тот в падении смог на лету пробить точно в нижний угол ворот - 2:2.

Сразу после перерыва протащил мяч к штрафной соперника Палмер с фланга и отдал поперек на Нони Мадуэке, который пробил по воротам, рикошетом от ноги защитника снаряд влетел точно в дальний нижний угол ворот - 2:3 снова Палмер рванул к штрафной соперника на скорости, но сам бить не стал а отдал поперек на Мадуэке, который с острого угла пробил точно в «домик» голкиперу - 2:4. Инициативу на себя взял Палмер протащил мяч по флангу, сместился к углу вратарской и пробил в падении - перекладина на этот раз пришла на помощь хозяевам. Отобрал мяч на фланге Джексон и покатил поперек на Палмера, который тонко вырезал в штрафную на Мадуэке, а тот пробил точно в ближний нижний угол ворот - 2:5. Палмер запустил тонким пасом в штрафную соперника Педру Нету, который от лицевой линии прострелил в центр, где был совсем один Жоау Фелиш и без сопротивления пробил точно под перекладину - 2:6.

«Челси» набрал первые очки в сезоне, а «волки» пока только проигрывали.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:6Челси
  2'Джексон Николас (0:1)
(1:1) Кунья Матеус27'  
(2:2) Ларсен Йорген45'  
  45'Палмер Коул (1:2)
  49'Мадуэке Нони (2:3)
  58'Мадуэке Нони (2:4)
  63'Мадуэке Нони (2:5)
  80'Фелиш Жоау (2:6)
Са ЖозеДоэрти МэттМоскера Йерсон  71'Гомеш ТотиАит-Нури Раян  35' 67' (Доусон Крэйг ( 67') Хи-Чан Хван 59' (Поденсе Даниэл ( 59') Гомес ЖоаоЛемина Марио 90' (Дойл Томми ( 90') Беллегард Жан-Рикнер 68' (Гомес Родриго II ( 68') Кунья Матеус 68' (Сарабия Пабло ( 68') Ларсен Йорген
Запасные: Буэно СантьягоТраоре БубакарБентли ДаниелГуэдеш Гонсалу
Санчес РобертГюсто Мало  40'Фофана УэслиКолвилл ЛевиКукурелья Марк  71' 83' (Вейга Ренату ( 83') Кайседо Мойсес 76' (Дьюсбери-Холл Кирнан ( 76') Мадуэке НониПалмер Коул  44' 83' (Нкунку Кристофер ( 83') Фернандес ЭнцоМудрик Михаил 46' (Нету Педру ( 46') Джексон Николас 68' (Фелиш Жоау ( 68')
Запасные: Йоргенсен ФилипАдарабиойо ОлуватосинГиу МаркБадьяшиль Бенуа
25 августа. Стадион "Молинью".
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Челси Вулверхэмптон

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fireland
25 Августа 2024 в 18:39
Ну порадовали на день рождения )
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