Палмер с Мадуэке помогли «Челси» деклассировать оборону «Вулверхэмптона»

Во втором туре Премьер-лиги «Челси» гостил у очень неприятного для себя соперника, «Вулверхэмптона». Уже на второй минуте после навеса с угла поля неудачно сыграл Матеус Кунья, продлив мяч на дальнюю штангу, где был совсем один Николас Джексон и вколотил снаряд уже в пустой угол ворот головой - 0:1. В середине тайма протащил мяч Раян Аит-Нури по центру к штрафной соперника и в борьбе с защитником отдал поперек на Кунью, который без сопротивления отправил снаряд в сетку в одно касание. Еще момент у «волков» - отличным пасом Марио Лемина нашел на фланге Мэтта Доэрти, который в касание прострелил в центр штрафной, но здесь Кунья пробил с ходу точно в перекладину. В контратаке зацепился за мяч на чужой половине поля Джексон и сбросил поперек на Коула Палмера, который с дальней дистанции эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера - 1:2. В ответ со штрафного подавал Аит-Нури на дальнюю штангу, где Тоти Гомеш выиграл верх и сбросил поперек на Йоргена Ларсена, а тот в падении смог на лету пробить точно в нижний угол ворот - 2:2.

Сразу после перерыва протащил мяч к штрафной соперника Палмер с фланга и отдал поперек на Нони Мадуэке, который пробил по воротам, рикошетом от ноги защитника снаряд влетел точно в дальний нижний угол ворот - 2:3 снова Палмер рванул к штрафной соперника на скорости, но сам бить не стал а отдал поперек на Мадуэке, который с острого угла пробил точно в «домик» голкиперу - 2:4. Инициативу на себя взял Палмер протащил мяч по флангу, сместился к углу вратарской и пробил в падении - перекладина на этот раз пришла на помощь хозяевам. Отобрал мяч на фланге Джексон и покатил поперек на Палмера, который тонко вырезал в штрафную на Мадуэке, а тот пробил точно в ближний нижний угол ворот - 2:5. Палмер запустил тонким пасом в штрафную соперника Педру Нету, который от лицевой линии прострелил в центр, где был совсем один Жоау Фелиш и без сопротивления пробил точно под перекладину - 2:6.

«Челси» набрал первые очки в сезоне, а «волки» пока только проигрывали.