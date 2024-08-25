«Борнмут» едва не обыграл «Ньюкасл»

«Борнмут» с «Ньюкаслом» провели боевой матч во втором туре Премьер-лиги. В первом тайме хозяева имели два суперммомента. Сначала Антуан Семеньо запустил мяч в перекладину из-за пределов штрафной. На 37-й минуте он ассистировал Маркусу Тавернеру, который поразил пустую часть ворот, - 1:0. На 77-й минуте «сороки» ушли от поражения, когда Харви Барнс помог Энтони Гордону вколотить мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте после корнера Данго Уттара был точен, но арбитр отменил гол.
1:1 в итоге. Для «Ньюкасла» это второе место, для соперника - второе.
Протокол игры
|(1:0) Тавернер Маркус37'
|77'Гордон Энтони (1:1)
Нето Мурара•Араухо Хулиан86' (Смит Адам (86') •Забарный Илья•Сенеси Маркос• 88'Керкез Милош•Кристи Райан 13'64' (Скотт Алекс (64') •Кук Льюис•Семеньо Антуан•Клюйверт Джастин72' (Синистерра Луис (72') •Тавернер Маркус85' (Джеббисон Дэниел (85') •Эванилсон72' (Уттара Данго (72')
Запасные: Траверс Марк•Хилл Джеймс•Хёйсен Дин•Энтони Джейдон
Поуп Ник•Ливраменто Валентино58' (Барнс Харви (58') •Крафт Эмиль•Бёрн Дэн• 89'Келли Ллойд69' (Уиллок Джо (69') •Лонгстафф Шон69' (Холл Льюис (69') •Гимараэс Бруно•Жоэлинтон• 90'Мёрфи Джейкоб58' (Триппьер Киран (58') •Исак Александр•Гордон Энтони89' (Альмирон Мигель (89')
Запасные: Мерфи Алекс•Таргетт Мэтт•Осула Вильям•Радди Джон
25 августа. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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