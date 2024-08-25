«Борнмут» едва не обыграл «Ньюкасл»

«Борнмут» с «Ньюкаслом» провели боевой матч во втором туре Премьер-лиги. В первом тайме хозяева имели два суперммомента. Сначала Антуан Семеньо запустил мяч в перекладину из-за пределов штрафной. На 37-й минуте он ассистировал Маркусу Тавернеру, который поразил пустую часть ворот, - 1:0. На 77-й минуте «сороки» ушли от поражения, когда Харви Барнс помог Энтони Гордону вколотить мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте после корнера Данго Уттара был точен, но арбитр отменил гол.

1:1 в итоге. Для «Ньюкасла» это второе место, для соперника - второе.