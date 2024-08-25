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«Борнмут» едва не обыграл «Ньюкасл»

25 Августа 2024 • 18:00 Комментировать
Борнмут
1:1
Ньюкасл
окончен

«Борнмут» с «Ньюкаслом» провели боевой матч во втором туре Премьер-лиги. В первом тайме хозяева имели два суперммомента. Сначала Антуан Семеньо запустил мяч в перекладину из-за пределов штрафной. На 37-й минуте он ассистировал Маркусу Тавернеру, который поразил пустую часть ворот, - 1:0. На 77-й минуте «сороки» ушли от поражения, когда Харви Барнс помог Энтони Гордону вколотить мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте после корнера Данго Уттара был точен, но арбитр отменил гол.

1:1 в итоге. Для «Ньюкасла» это второе место, для соперника - второе.

Протокол игры  
Борнмут1:1Ньюкасл
(1:0) Тавернер Маркус37'  
  77'Гордон Энтони (1:1)
Нето МурараАраухо Хулиан 86' (Смит Адам ( 86') Забарный ИльяСенеси Маркос  88'Керкез МилошКристи Райан  13' 64' (Скотт Алекс ( 64') Кук ЛьюисСеменьо АнтуанКлюйверт Джастин 72' (Синистерра Луис ( 72') Тавернер Маркус 85' (Джеббисон Дэниел ( 85') Эванилсон 72' (Уттара Данго ( 72')
Запасные: Траверс МаркХилл ДжеймсХёйсен ДинЭнтони Джейдон
Поуп НикЛивраменто Валентино 58' (Барнс Харви ( 58') Крафт ЭмильБёрн Дэн  89'Келли Ллойд 69' (Уиллок Джо ( 69') Лонгстафф Шон 69' (Холл Льюис ( 69') Гимараэс БруноЖоэлинтон  90'Мёрфи Джейкоб 58' (Триппьер Киран ( 58') Исак АлександрГордон Энтони 89' (Альмирон Мигель ( 89')
Запасные: Мерфи АлексТаргетт МэттОсула ВильямРадди Джон
25 августа. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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Евро-Футбол.Ру,
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