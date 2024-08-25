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Перроне пополнил ряды новичка Серии А официально

25 Августа 2024 • 13:57 Комментировать

21-летний полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне пополнил ряды «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, на правах аренды до конца нынешнего сезона, об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Аргентинский полузащитник пополнил ряды «горожан» в январе 2023 года, перейдя из «Велес Сарсфилд» за 11 миллионов евро. За команду Хосепа Гвардиолы Перроне провел на поле всего 20 минут. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Прошлый сезон он провел в аренде в «Лас-Пальмасе» и принял участие в 30 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями, получив шесть жёлтых карточек. 

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