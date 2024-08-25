Хвичу хочет купить английский суперклуб

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку до закрытия летнего рынка. Как сообщает Todofichajes, в подписании 23-летнего полузащитника «Наполи» заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы могут попытаться купить Хвичу, чтобы составить конкуренцию «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в борьбе за чемпионский титул АПЛ. «Наполи» будет готов расстаться со своей звездой только в том случае, если за него предложат хорошие деньги. Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи в 80 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с 2022 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2027-го.

«Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость