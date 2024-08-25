Холанн отреагировал на возвращение Гюндогана

Центральный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал возвращение в команду немецкого хавбека Илкая Гюндогана. 33-летний игрок подписал однолетний контракт с «горожанами».

«Это невероятно. Круто, что Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити». Илкай – прекрасный игрок, все давно это знают. Жду момента, когда снова сыграю вместе с ним», - передает слова скандинавского бомбардира пресс-служба «горожан».

Напомним, что Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год. Прошлый сезон полузащитник провел в каталонской «Барселоне».

После двух матчей АПЛ «горожане» занимают первое место в таблице.