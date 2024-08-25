Постекоглу высказался о победе над «Эвертоном»

Главный тренер «Эвертона» Анге Постекоглу высказался о разгромной победе над «Эвертоном» (4:0) в матче второго тура Английской премьер-лиги.
Специалист отметил, что игра его команды получилась превосходной, и она выглядела угрожающе, постоянно двигаясь вперёд.
М«ы создали много моментов, разных видов моментов, и я думаю, что мы очень хорошо справились с их угрозой, которую они все еще представляют со стандартных положений и длинных передач», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».
В следующем туре «шпоры» на выезде сыграют против «Ньюкасла». Матч состоится 1 сентября.
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