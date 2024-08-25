Бенитес сообщил о предложениях из АПЛ

Испанский тренер Рафаэль Бенитес сообщил, что может вернуться к работе в Английской премьер-лиге.

«Я размышляю о возобновлении карьеры в Англии. У меня есть предложения. В моих услугах заинтересованы несколько клубов из нижней половины таблицы», - передает слова специалиста таблоид The Sun.

Напомним, что в чемпионате Англии Бенитес тренировал несколько известных клубов. В послужном списке испанца значатся лондонский «Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Эвертон». Последним местом работы 64-летнего наставника была испанская «Сельта». В настоящий момент Рафаэль безработный.