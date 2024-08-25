Клопп оценил игру «Ливерпуля» после своего ухода

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре команды под руководством нидерландского специалиста Арне Слота.
«Не имеет значения, нравится ли мне игра команды. Самое главное, что в клубе есть хороший тренер, который обладает отличным подбором игроков и сплоченным коллективом. Думаю, все у команды будет хорошо. Я увидел работу Слота в первых играх «Ливерпуля». Для меня она очевидна. Он привнес новые идеи», - передает слова немецкого тренера ESPN.
В следующем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» на домашнем стадионе сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет 25 августа.
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