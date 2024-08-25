Клопп оценил игру «Ливерпуля» после своего ухода

«Не имеет значения, нравится ли мне игра команды. Самое главное, что в клубе есть хороший тренер, который обладает отличным подбором игроков и сплоченным коллективом. Думаю, все у команды будет хорошо. Я увидел работу Слота в первых играх «Ливерпуля». Для меня она очевидна. Он привнес новые идеи», - передает слова немецкого тренера ESPN.