Назван лучший стадион мира – это не арены «Реала» и «Барселоны»

Портал Give me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных стадионов. Первое место заняла домашняя арена дортмундской «Боруссии» - «Сигнал Идуна Парк».

На второй позиции в списке расположился стадион «Сантьяго Бернабеу», на котором играет мадридский «Реал». Тройку лучших замкнул стадион «Камп Ноу», являющийся домашней ареной каталонской «Барселоны».

Далее в этом рейтинге идут «Олд Траффорд», «Сан-Сиро», «Эмирейтс», стадион «Тоттенхэма», «Уэмбли», «Стад де Франс» и «Кроук Парк».

Критерии оценки включали: вместимость стадиона, среднюю цену билета, стоимость пива, удобство доступа на транспорте, доступность для людей с ограниченными возможностями, онлайн-обзоры.