Испанец Мерино прошёл медосмотр в «Арсенале»

Испанский хавбек «Реал Сосьедада» Микель Мерино близок к трансферу в лондонский «Арсенал», об этом посредством социальных сетей информирует журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, 28-летний футболист прилетел в столицу Англии и успешно прошел медицинский осмотр. В настоящий момент клубы согласовывают последние детали трансфера. Сумма сделки оценивается в 32 миллиона евро. Мерино подпишет с «канонирами» четырехлетний трудовой договор.

В прошлом сезоне Микель сыграл 45 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.