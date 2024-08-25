Гвардиола назвал самого совершенного нападающего - это не Роналду

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает самым совершенным нападающим.

«Могу ли я назвать Эрлинга Холанна самым совершенным форвардом, которого когда-либо видел? Самый лучший – это Лионель Месси», - передает слова испанского тренера beIN Sports.

Напомним, что Месси играл в каталонской «Барселоне» под руководством Гвардиолы. В настоящий момент Лионель выступает за американский «Интер Майами».

Холанн в новом сезоне Английской премьер-лиги провел две встречи и отметился четырьмя забитыми мячами.

Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити»