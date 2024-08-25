Артета прокомментировал победу над «Астон Виллой»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о гостевом успехе во встрече с бирмингемской «Астон Виллой». «Канониры» выиграли на выезде со счетом 2:0.

«Я сейчас очень доволен. Здесь непросто играть, ведь «Астон Вилла» - хорошая команда с отличной организацией. Этот соперник может причинить боль в любой момент», - передает слова испанского специалиста пресс-служба лондонского клуба.

После двух сыгранных туров «Арсенал» набрал шесть баллов и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. На второй строчке находится «Брайтон», а лидирует «Манчестер Сити».