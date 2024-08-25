«Ювентус» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» платил 30-40% зарплаты Санчо

«Ювентус» готов подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо при определённых условиях.

Если верить слухам, англичанин одобряет вариант с переходом в туринский клуб. «Старая синьора» обсуждает с «красными дьяволами» аренду Санчо с возможностью последующего выкупа, но высокая зарплата игрока остаётся серьёзной преградой. По информации журналиста Николо Скиры, «Ювентус» вряд ли подпишет 24-летнего футболиста, если «Манчестер Юнайтед» не согласится взять на себя 30-40% его зарплаты в период аренды.

Трансферная стоимость Джедона Санчо, по оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.