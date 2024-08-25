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«Ливерпуль» приготовил предложение по дорогостоящему защитнику слухи

25 Августа 2024 • 06:40 Комментировать
Ливерпуль
...
Брентфорд
1 1.23 X 7.30 2 11.50
Через 11 ч. 19 мин.

«Ливерпуль» рассчитывает усилить центр обороны до закрытия летнего трансферного окна.

Ряды «красных» может пополнить Джерред Брэнтуэйт, выступающий за «Эвертон». Согласно сведениям Daily Express, «Ливерпуль» планирует сделать предложение «ирискам» по 22-летнему футболисту на следующей неделе.

Ценник Брэнтуэйта, по версии портала Transfermarkt, – 42 млн евро. Контракт англичанина с «Эвертоном» рассчитан до лета 2027 года.

Главным претендентом на игрока вплоть до июля считался «Манчестер Юнайтед», в итоге подписавший Лени Йоро и Маттейса де Лигта.

«Ливерпуль» до сих пор не провернул ни одного трансфера нынешним летом.

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