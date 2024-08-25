«Ливерпуль» рассчитывает усилить центр обороны до закрытия летнего трансферного окна.

Ряды «красных» может пополнить Джерред Брэнтуэйт, выступающий за «Эвертон». Согласно сведениям Daily Express, «Ливерпуль» планирует сделать предложение «ирискам» по 22-летнему футболисту на следующей неделе.

Ценник Брэнтуэйта, по версии портала Transfermarkt, – 42 млн евро. Контракт англичанина с «Эвертоном» рассчитан до лета 2027 года.

Главным претендентом на игрока вплоть до июля считался «Манчестер Юнайтед», в итоге подписавший Лени Йоро и Маттейса де Лигта.

«Ливерпуль» до сих пор не провернул ни одного трансфера нынешним летом.