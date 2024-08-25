Стало известно, когда Лукаку перейдёт из «Челси» в «Наполи»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Наполи».

Клубы уже согласовали условия трансфера бельгийца, но с завершением сделки придётся немного подождать: по данным Sky Sport, форвард не отправится на медосмотр в воскресенье, так как перед его вылетом в Италию ещё предстоит уладить несколько формальностей. Переход 31-летнего игрока, как ожидается, будет оформлен в начале новой недели.

«Челси» заработает на продаже Ромелу Лукаку 30 млн евро плюс 15 млн в виде бонусов. Футболист договорился с «Наполи» о контракте, действующем до лета 2027 года.