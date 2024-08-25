Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, когда Лукаку перейдёт из «Челси» в «Наполи»

25 Августа 2024 • 06:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Челси
1 4.40 X 4.05 2 1.77
Через 8 ч. 49 мин.

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Наполи».

Клубы уже согласовали условия трансфера бельгийца, но с завершением сделки придётся немного подождать: по данным Sky Sport, форвард не отправится на медосмотр в воскресенье, так как перед его вылетом в Италию ещё предстоит уладить несколько формальностей. Переход 31-летнего игрока, как ожидается, будет оформлен в начале новой недели.

«Челси» заработает на продаже Ромелу Лукаку 30 млн евро плюс 15 млн в виде бонусов. Футболист договорился с «Наполи» о контракте, действующем до лета 2027 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Августа
06:29
Стало известно, когда Лукаку перейдёт из «Челси» в «Наполи»
02:18
Вулверхэмптон - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:27
Мареска считает, что Фелиш и Нету ещё не готовы выходить в основе «Челси»
01:00
Кайседо назвал важное отличие между Почеттино и Мареской
24 Августа
22:02
Прогноз на точный счёт матча Вулверхэмптон — Челси АПЛ — 25 августа 2024
22:01
Мареска прокомментировал приход Фелиша в «Челси»
13:17
Бесплатный прогноз и ставка на матч Вулверхэмптон — Челси АПЛ — 25 августа 2024
23 Августа
22:03
«Челси» принял предложение «Наполи» по Лукаку – названы условия 3
06:58
Палмер назвал игрока с лучшим пасом
05:05
Палмер выбрал между Мбаппе и Руни
04:41
На Стерлинга появился новый претендент из Премьер-лиги
00:52
Мареска ответил на вопрос о будущем Мадуэке в «Челси»
22 Августа
23:32
У Стерлинга нет предложений от других клубов
00:23
«Челси» готов продать Дисаси – игрок интересен английскому клубу
21 Августа
23:20
«Наполи» и «Челси» не могут согласовать важную деталь в сделке по Лукаку 1
23:00
В «Челси» решили, что делать со Стерлингом
07:31
В «Челси» намерены расстаться с 8 игроками до закрытия трансферного окна
06:58
Галлахер обратился к болельщикам «Атлетико» перед своим переходом
06:34
В «Наполи» уверены в скором приходе Лукаку
06:08
«Челси» определился с ценником выпавшего из состава Стерлинга
05:10
«Челси» подпишет ещё одного форварда после прихода Фелиша 2
03:22
«Челси» объявит о подписании Фелиша уже сегодня
20 Августа
22:55
Палмер высказался о награде лучшему молодому игроку года
22:37
Палмер признан PFA лучшим молодым игроком года
22:00
«Ипсвич» сможет выкупить Брою у «Челси» более чем за 35 млн евро
21:08
Форвард «Челси» согласился перейти в «Ипсвич»
13:52
Фелишу остались формальности для того, чтобы стать игроком «Челси»
07:11
Клуб АПЛ готов арендовать у «Арсенала» Ремсдейла с возможностью выкупа
01:08
«Мне уже всё сообщили»: Симеоне намекнул на скорый уход Фелиша в «Челси»
19 Августа
23:38
«Кристал Пэлас» лидирует в борьбе за полузащитника «Челси»
09:42
«Наполи» близок к подписанию Лукаку
05:11
Мареска намекнул на скорый уход полузащитника из «Челси»
17 Августа
12:32
Нкунку рассказал, при каком условии сможет проявить себя в новом сезоне
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Холанн после слов Гвардиолы заявил, что не нужен «Манчестер Сити» Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Джорджина Родригес обратилась к Роналду Хамес прилетел в Мадрид для оформления трансфера
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.08.24 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
4.00 3.90 1.77
Видео
25.08.24 в 16:00
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
3.00 3.70 2.13
Видео
25.08.24 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брентфорд Брентфорд
1.24 6.40 9.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Августа
07:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» платил 30-40% зарплаты Санчо
06:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» приготовил предложение по дорогостоящему защитнику слухи
06:29 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Лукаку перейдёт из «Челси» в «Наполи»
06:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола снова сравнил Холанна с Месси и Роналду
05:16 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Ромеро: «Хочу выиграть трофей»
04:59 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о состоянии Жезуса, получившего новую травму
04:42 · Англия. Премьер-лига
Холанн впечатлён игрой новичка «Манчестер Сити»
04:31 · Англия. Премьер-лига
17-летний будущий новичок «Челси» оформил 2+2 в матче чемпионата Бразилии
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отказаться от Осимхена – названа причина слухи
02:43 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Надеюсь, я смогу адаптироваться к новым требованиям Гвардиолы»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Алиссон беспокоится за будущее «Ливерпуля»
01:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» 13 раз сыграл «на ноль» в АПЛ с начала года – лучший показатель с отрывом
01:40 · Англия. Премьер-лига
Алиссон рассказал, почему отказался от переезда в Саудовскую Аравию
01:27 · Англия. Премьер-лига
Мареска считает, что Фелиш и Нету ещё не готовы выходить в основе «Челси»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Санчо готов сменить «Манчестер Юнайтед» на клуб Серии А слухи
01:00 · Англия. Премьер-лига
Кайседо назвал важное отличие между Почеттино и Мареской
00:51 · Англия. Премьер-лига
Алиссон прокомментировал переход Мамардашвили в «Ливерпуль»
24 Августа
23:21 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил игру Троссара в матче против «Астон Виллы»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Артета заявил, что «Арсеналу» не хватает игроков
22:08 · Англия. Премьер-лига
Сака – четвёртый футболист в истории, выигравший 100 матчей в АПЛ до 23-летия 1
22:01 · Англия. Премьер-лига
Мареска прокомментировал приход Фелиша в «Челси»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Холанн подвёл итоги матча против «Ипсвича»
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверенно победил в Бирмингеме 5
21:33 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган подвёл итоги первого матча за «Манчестер Сити» после возвращения из «Барселоны»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о разгромной победе над «Ипсвичем»
Все новости
Рекомендуем