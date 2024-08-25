Гвардиола снова сравнил Холанна с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями об Эрлинге Холанне после его хет-трика в ворота «Ипсвича».

Норвежец трижды огорчил «трактористов» во встрече второго тура Премьер-лиги. Бомбардирские подвиги форварда помогли «горожанам» добыть уверенную победу – 4:1.

«В том, что касается результативности, Эрлинг может соревноваться с Месси и Роналду. В этом нет сомнений.

Сейчас Холанн чувствует себя лучше, чем в начале прошлого сезона. Он вернулся в хорошем состоянии. Он не сможет сыграть во всех матчах, но все знают, насколько он важен», – приводит City Xtra комментарии Гвардиолы.