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Защитник «Тоттенхэма» Ромеро: «Хочу выиграть трофей»

25 Августа 2024 • 05:16 Комментировать
Тоттенхэм
4:0
Эвертон

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро надеется, что его команда завоюет долгожданный трофей.

«Шпоры» обыграли «Эвертон» в субботнем поединке Премьер-лиги, отправив в ворота «ирисок» четыре безответных мяча. Автором одного из голов стал Ромеро.

«Моё намерение – попытаться выиграть трофей. Я стараюсь каждое утро отправлять сообщения товарищам по команде. Думаю, нас ждёт отличный сезон», – приводят английские ресурсы слова аргентинца.

После двух туров нового розыгрыша чемпионата Англии на счету «Тоттенхэма» четыре набранных очка. В прошлой кампании коллектив Анге Постекоглу финишировал на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Ромеро

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