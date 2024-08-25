Артета высказался о состоянии Жезуса, получившего новую травму

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травме Габриэля Жезуса.

Бразильский форвард пропустил субботний матч против «Астон Виллы» (2:0) из-за повреждения, полученного на тренировке.

«К сожалению, он почувствовал дискомфорт на тренировке в четверг. Нам нужно оценить его состояние, провести обследования, но против «Астон Виллы» он играть не мог.

Как долго он будет отсутствовать? Посмотрим. Вероятно, в воскресенье или понедельник мы получим результаты обследований. Тогда и станет понятно, о скольких днях или неделях идёт речь. Сейчас я не могу дать ответ», – приводит журналист Кая Кайнак высказывание Артеты.