Холанн впечатлён игрой новичка «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высоко оценил способности своего одноклубника Савио.

В субботу «горожане» обыграли в родных стенах «Ипсвич» – 4:1. Савио отметился голевой передачей на Кевина де Брёйне, автором остальных трёх мячей в ворота «трактористов» стал Холанн.

«Он был действительно хорош, – высказывается норвежец о 20-летнем бразильце. – Ему ещё нужно выучить английский, но его талант уже виден всем. Главное – продолжать совершенствоваться. Сегодня он заработал пенальти и отдал голевой пас. Он будет очень хорош в будущем», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова автора хет-трика.