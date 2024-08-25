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17-летний будущий новичок «Челси» оформил 2+2 в матче чемпионата Бразилии

25 Августа 2024 • 04:31 Комментировать
Палмейрас Сан-Паулу
5:0
Куяба

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан провёл невероятный матч в бразильской Серии А.

17-летний вундеркинд помог своей команде разгромить «Куябу» (5:0), напрямую поучаствовав в четырёх голах. Будущий новичок «Челси» дважды отметился забитым мячом и дважды ассистировал своим товарищам, причём на это ему потребовался всего час – на 61-й минуте тренер «зелёных» заменил восходящую звезду. 

В активе Эстевао Виллиана семь забитых голов и семь результативных передач в 20 поединках текущего розыгрыша чемпионата Бразилии.

Юный футболист перейдёт в лондонский «Челси» летом следующего года, уже после своего 18-го дня рождения.

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Челси Палмейрас Куяба Эстевао Виллиан ещё теги

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