17-летний будущий новичок «Челси» оформил 2+2 в матче чемпионата Бразилии

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан провёл невероятный матч в бразильской Серии А.

17-летний вундеркинд помог своей команде разгромить «Куябу» (5:0), напрямую поучаствовав в четырёх голах. Будущий новичок «Челси» дважды отметился забитым мячом и дважды ассистировал своим товарищам, причём на это ему потребовался всего час – на 61-й минуте тренер «зелёных» заменил восходящую звезду.

В активе Эстевао Виллиана семь забитых голов и семь результативных передач в 20 поединках текущего розыгрыша чемпионата Бразилии.

Юный футболист перейдёт в лондонский «Челси» летом следующего года, уже после своего 18-го дня рождения.