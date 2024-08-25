В «Челси» не готовы удовлетворить запросы нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

В скором времени в «Наполи» будет продан форвард «синих» Ромелу Лукаку. В обратном направлении может отправиться Осимхен, давно ожидающий своего трансфера в другой клуб, однако «Челси» рискует выбыть из гонки за звёздным нигерийцем. Как сообщает Goal со ссылкой на The Sun, 25-летний игрок хочет зарабатывать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 590 тысяч евро) – «синие» не собираются предлагать такие условия.

Лондонский клуб уже ищет альтернативные варианты усиления атаки. В числе кандидатов приводятся Федерико Кьеза из «Ювентуса» и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона».