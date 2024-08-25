Гюндоган: «Надеюсь, я смогу адаптироваться к новым требованиям Гвардиолы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал об изменениях в игре команды, произошедших за время его отсутствия.

Немецкий футболист покинул ряды «горожан» свободным агентом по окончании сезона-2022/23. Недавно хавбек вернулся в «Манчестер Сити» после года, проведённого в «Барселоне».

«У меня было короткое обсуждение с Пепом: он показал мне несколько эпизодов с игрой команды, поскольку с момента моего ухода он внёс изменения в некоторые детали. Надеюсь, я смогу адаптироваться к новым требованиям как можно быстрее. Чувствую себя очень уверенно, готов принять вызов. Посмотрим, какая у меня будет роль», – цитирует City Xtra Гюндогана.