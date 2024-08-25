Алиссон беспокоится за будущее «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон выразил обеспокоенность из-за ситуации с истекающими контрактами одноклубников.

По окончании текущего сезона истекают действующие соглашения Виргила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда – все трое давно играют ключевую роль в команде. Кроме того, годом позднее к концу подойдут договоры Эндрю Робертсона и Ибраима Конате.

«У нас так много важных игроков, чьи контракты истекают уже совсем скоро. Клубу предстоит проделать серьёзную работу в будущем», – сказал в интервью Times бразильский голкипер, чей контракт рассчитан до лета 2027 года.