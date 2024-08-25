«Арсенал» 13 раз сыграл «на ноль» в АПЛ с начала года – лучший показатель с отрывом

Лондонский «Арсенал» показывает впечатляющие результаты в нынешнем году.

В субботу коллектив Микеля Артеты обыграл на выезде «Астон Виллу» благодаря голам Леандро Троссарда и Томаса Парти, забитым на 67-й и 77-й минутах. По данным Squawka, «канониры» уже в 13-й раз сохранили свои ворота в неприкосновенности в поединке Премьер-лиги с начала 2024 года – лучший показатель в чемпионате с приличным отрывом. Располагающийся на втором месте в рейтинге «Манчестер Сити» провёл девять «сухих» матчей, а «Эвертон» и «Брайтон», делящие третью строчку, – по семь.

Следующий поединок «Арсенала» состоится 31 августа – соперником будет «Брайтон».